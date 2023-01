Operaio morto a Caivano | anche madre e fratello in azienda durante l’incidente

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 12 gennaio 2023) E’schiacciato da decine di grossi bancali che sono improvvisamente caduti, urlando mentre lae illavoravano allo stesso turno di servizio. E’così il 22enne, residente a Marcianise, che stamani era a lavoro nell’area industriale di Pascarola a(Napoli), nella “M & C”, importanteche affetta e confeziona prosciutti per tutti i supermercati italiani. Nello stesso momento in cui è avvenuto l’infortunio erano in serviziolae il. Lo riferisce l’Ansa. Una famiglia unita e di lavoratori, il 22enne ricordato come un bravo ragazzo che si impegnava tanto nel lavoro. Il giovane – è emerso – era in una delle celle frigorifero dell’, una struttura alta ...