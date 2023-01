Agenzia ANSA

Undi una ditta che svolge manutenzioni per l'Unicredit è morto cadendo dal secondo piano di una delle sedi della banca tra via Mariano Stabile e via Ruggero Settimo a Palermo. Sono intervenuti i ...La vittima è undell'impresa che si occupa della manutenzione dell'istituto bancario. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente. Potrebbe trattarsi di un suicidio o di una tragedia sul ... Operaio cade dal secondo piano di una banca a Palermo, morto ... Un operaio di una ditta che svolge manutenzioni per l’Unicredit è morto cadendo dal secondo piano di una delle sedi della banca tra via Mariano Stabile e via Ruggero Settimo a Palermo. Sono intervenut ...Un operaio di una ditta che svolge manutenzioni per l'Unicredit è morto cadendo dal secondo piano di una delle sedi della banca tra via Mariano Stabile e via Ruggero Settimo a Palermo. Sono intervenut ...