Onestini sminuisce ancora Nikita al GF Vip e tira in ballo l’ex fidanzata Ivana Mrazova – VIDEO

(Di giovedì 12 gennaio 2023)continua a parlare diPelizon invitandola a “farsi una vita” (peccato che il concorrente del Grande Fratello Vip non faccia altro che citarla e metterla in mezzo).inDopo il GF Game Night, e il nuovo “incontro scontro” tra, propriotronista... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... 2022SI SFOGA: "QUESTA È ANCORA INVIPERITA, MA FATTI UNA VITA" Finita la diretta il ... fakestini@Soleil_stasi con unica colpa di avergli detto la verità #gfvip pic.twitter.com/...La relazione tra Lucae Soleil Sorge è storia vecchia ma a quanto pare i dissapori rimangono. Nella casa del Grande fratello vipnon ha usato parole eleganti per descrivere la sua ex fidanzata e la modella italoamericana gli ha risposto per le rime. Il tutto a distanza visto che lui è rinchiuso a Cinecittà. A innescare ... Onestini sminuisce Nikita al GF Vip e tira in ballo Ivana Mrazova - VIDEO