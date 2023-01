Globalist.it

Congresso Pd, il presidente del Consiglio regionale della Campania Gennarosicon Stefano Bonaccini. Domenica mattina alle ore 10.30, al complesso del Belvedere di San Leucio, via del Setificio 5 a Caserta, il candidato segretario e governatore dell'Emilia - ...I due allenatori puntano entrambi a fare bottino pieno, con de la Fuente cheil consueto 4 -... Tampieri; De Rita (60' Giordano), Pettenuzzo (65' Pisani), Spinelli,; Regazzoli (60' ... Oliviero si schiera con Bonaccini: arriva l’appoggio del presidente del Consiglio regionale della Campania "Oliviero è stato il primo campano, senza alcun indugio, a schierarsi con Bonaccini nella corsa per la segreteria nazionale del Pd. Fin dalla sua discesa in campo, con piena convenzione" ...I consiglieri regionali dem scrivono una lettera a Letta per chiedere la rimozione o il passo indietro di Francesco Boccia, ma il segretario dem blinda il suo fedelissimo ...