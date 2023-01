Oggi 12 gennaio | Sant’Antonio Maria Pucci Arde dal desiderio di consacrarsi alla Madonna

Adnkronos

Mentre il decreto legge approvato prevede che, nel periodomarzo 2023, il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di euro 200 per ...Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola, giovedì 122023. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il tuo ... Covid oggi Toscana, 647 contagi e 6 morti: bollettino 11 gennaio Hazard quest’anno ha giocato pochissimo nella squadra di Ancelotti, e per questo l’ex giocatore del Chelsea potrebbe trasferirsi in casa dei Gunners fin da gennaio. Ore 07:46 - Real Madrid: obiettivo ...Incidente su via De Rossi, a Bari, alle prime ore del mattino di giovedì 12 gennaio. L’impatto è avvenuto ad angolo con via Dante. Sul posto è intervenuta la Polizia locale, che ha momentaneamente ...