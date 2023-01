Ofelia – Amore e morte | recensione del film con Daisy Ridley

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il, 2018. Regia: Claire McCarthy. Genere: Drammatico, sentimentale. Durata: 114 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su Netflix, in lingua originale. Trama:) è una giovane e impetuosa adolescente che risiede al Castello di Elsinore come una delle più fidate confidenti della Regina Gertrude (Naomi Watts). La sua personalità non passa inosservata agli occhi del principe Amleto (George MacKay), che la conquista rapidamente. I due intraprendono un’appassionata relazione segreta mentre il loro regno è sull’orlo della guerra, afflitto da tradimenti e intrighi di palazzo. Da oggi 12 dicembre è disponibile su Netflix, per la regia di ...

The Wom

, la meravigliosa tragedia shakespeariana è ora disponibile su Netflix con un film del 2018 Altro film assolutamente da non perdere è 'e Morte', in uscita su Netflix il 12 ......ballerina decide di lasciarsi alle spalle ogni ambizione per inseguire il proprio sogno d'. ma ... Al centro della vicenda,, una ragazza che stenta ad accettare la realtà e si rifugia in un ... Ofelia – Amore e morte: Il film Netflix che racconta l’Amleto da una prospettiva femminile Ophelia film Netflix ispirato all'Amleto di Shakespeare. Informazioni utili, cast, trama, trailer, quando è disponibile ...Tutti noi amiamo guardare bei film che ci facciano appassionare, ma non sempre riusciamo a trovare quelli giusti per noi. Ecco quindi una classifica ...