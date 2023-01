Nuova DS 3 | design rinnovato e tecnologia migliorata

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 12 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Successore della DS 3 CrossbackDS 3 è caratterizzata da un nuovo frontale più dinamico, una gamma colori rinnovata e accattivante, l’arrivo di nuove tecnologie e un nuovo abbinamento motore/batteria elettrica per la sua versione 100% elettrica. Il linguaggio diè visibile grazie a una griglia ridisegnata, più ampia e arricchita con punte in nero lucido o cromato a diamante a seconda del modello. Le distintive DS wings sono state ottimizzate per unire sottilmente la griglia e i fari. I nuovi proiettori a Led – di serie su tutta la gamma – introducono unpiù dinamico e conferiscono aDS 3 un aspetto più nitido con tre moduli caratteristici enfatizzati con cromo satinato. Come optional sono disponibili anche i DS Matrix led vision, con controllo intelligente e abbaglianti ...