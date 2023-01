Nuoto artistico | Linda Cerruti | 12 utenti denunciati per i post offensivi

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La scorsa estateaveva pubblicato una foto sui propri profili social, che la ritraeva in costume sugli scogli con indosso le medaglie conquistate durante le ultime competizioni internazionali. Alcuni commenti a quelfurono decisamente volgari e di cattivo gusto, tanto che l’atleta si era detta “basita nonché schifata” dalle offese ricevute per quello scatto sul molo di Noli (in provincia di Savona) e aveva subito dichiarato che avrebbe proceduto per vie legali. Dopo la denuncia effettuata alla poliziaale di Savona, per seiè scattata una perquisizione informatica e altri sei sono stati convocati presso i centri operativi della propria città e dovranno rispondere del reato di diffamazione aggravata. Queste dodici persone, provenienti da diverse zone d’Italia, sono ritenute ...