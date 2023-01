Nottingham Forest | una regola non permetterà ad Henderson di giocare contro il Manchester United

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Nella giornata odierna sono stati definiti gli abbinamenti delle semifinali della Carabao Cup 2022/2023, che vedranno contrapposte Southampton e Newcastle da una parte, edall’altra. In merito a quest’ultima sfida, però, c’è una particolare curiosità legata al portiere della squadra neo-promossa in Premier League, Dean. Stando a quanto riportato dal ‘Sun’, infatti, l’estremo difensore delsalterà la semifinale per quella che in Spagna è conosciuta come “clausola del miedo”, della paura, la decisione che impedisce a un calciatore in prestito dila squadra che è proprietaria del suo cartellino., dunque, dovrà seguire i suoi compagni dalle tribune dello ...

Commenta per primo Ilsegue Tete del Lione . Come riportato da Talksport il club inglese è in pole position per l'esterno brasiliano , in scadenza a giugno 2023 . Su di lui c'è anche il West Ham .Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, nella giornata di ieri il club monegasco aveva superato ilnella corsa al centrocampista inserendo nella trattativa il cartellino Jean ... Henderson out in Nottingham Forest-Manchester United: è in prestito dai 'Red Devils' Il Nottingham Forest starebbe cercando un nuovo profilo in Ligue 1: il nome che piace sarebbe quello di Tete del Lione ...Serie A spettatrice durante le prime fasi del calciomercato di gennaio: Inter, Juve e Roma restano al palo Ormai da anni, l’abbinamento tra scarsa disponibilità economica e regolamento rigido sul tess ...