Notizie sugli infortuni del Liverpool | Darwin Nunez salta l’allenamento

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Breaking: Secondo quanto riferito, ilè stato scosso da un altroo in questa stagione estremamente frustrante ad Anfield.è l’ultimo alle prese con la forma fisica in vista della partita dei Reds contro il Brighton questo fine settimana, con il Telegraph che riporta che non si è allenato. Ciò significa che il nazionale uruguaiano è ora al fianco di Virgil van Dijk, Diogo Jota e Luis Diaz come altri grandi assenti nella squadra delal momento. Resta da vedere se questo ultimo colpo è troppo grave, tuttavia, con alcune fonti presumibilmente fiduciose che non si tratti di un graveo e non dovrebbe tenere fuoritroppo a lungo, secondo il Telegraph. Altre Storie / Ultime ...