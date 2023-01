Notam | il sistema che avvisa dei pericoli in volo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Si chiama, Notice to Air Missions, ed è ilche la Federal Aviation Administration utilizza per inviare allerte sulla sicurezza ai piloti e che ieri, dopo il guasto registrato, ha fatto tremare gli Stati Uniti

"Le normali operazioni di traffico aereo stanno riprendendo gradualmente in tutti gli Stati Uniti dopo un'interruzione notturna delNotice to Airmen () che fornisce informazioni sulla ...22.20 Usa:stop voli,non è stato cyberattacco "Lo stop dei voli deciso dalla Faa è stato causato da un guasto al. Il traffico è stato ripristinato dopo 90 minuti". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca in un briefing con la stampa ribadendo che "al momento non c'è nessuna prova che il problema ... Usa, aerei fermi per guasto a sistema Notam: che cos'è Il guasto che negli Usa ha portato allo stop del traffico aereo è stato provocato da un file danneggiato nel sistema Notam, che serve a inviare allerta di sicurezza ai piloti, e nel suo backup.Nessun indizio ufficiale su un blitz degli hacker. Il principale imputato del disastro diventa il programma di gestione voli. E la Casa Bianca: "Cause sconosciute" ...