Non Sono una Signora rinviato a maggio

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Alba Parietti “Non ho tempo per avvilirmi per queste cose. Faccio parte di una squadra che ha deciso di posticipare il programma in una collocazione che probabilmente sarà migliore”. Alba Parietti parlava così, lo scorso novembre, a Davidein merito alla cancellazione dai palinsesti autunnali di Rai 2 di Nonuna, Il Cantante Mascherato in salsa “drag queen” che segna il ritorno alla conduzione della celebre opinionista. Previsto in un primo momento a novembre e poi dal 7 dicembre, la Rai decise per il rinvio al nuovo anno (al suo posto è stato trasmesso Mi Casa Es Tu Casa di Cristiano Malgioglio), con periodo di messa in onda febbraio 2023. L’Alba Nazionale incassò il colpo con ironia (“Sarà un vaso di Pandora e non un vaso di pandoro”, ci disse), anche perché “cosa vuoi che siano due mesi?”. La vera grana, ...