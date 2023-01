Non è importante | la frase di Allegri che scatena la bufera sul Napoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La Juventus si prepara alla partita piùdi tutta la stagione.-Juve sarà di fatto lo spartiacque del campionato, prima contro seconda. I bianconeri hanno messo in moto una grande cavalcata con una serie di risultati utili di fila che li ha avvicinati ai partenopei che però non mollano la presa sulla vetta della classifica. La tensione, in vista della gara di domani, si fa sentire. E Massimilianomanda un messaggio chiaro a Spalletti: "Per noi è una partita del campionato. Noi arriviamo con dei buoni risultati, ma anche loro. Quella di domani non è una partita decisiva, ma credo che per loro sia molto piùche per noi". Insomma la Juve con le parole dicerca di mettere pressione sulin vista di un big match che ha il sapore ...