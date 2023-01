Nominato il procuratore speciale per le carte segrete di Biden

Agenzia ANSA

L'attorney general Merrick Garland ha annunciato la nomina di un procuratore speciale per indagare sui documenti classificati di Joe Biden. Si tratta di Rob Hur, ex procuratore del Maryland. L'annuncio è arrivato dopo che i collaboratori di Joe Biden hanno scovato un nuovo blocco di documenti "classificati", ovvero top secret, risalenti all'Amministrazione Obama-Biden.