“No ragazzi | così non va” GF Vip | gli autori piombano nella Casa e sono guai per i vipponi trasgressori

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Nuovi provvedimenti al GF Vip 7. I concorrenti della settima edizione del reality show condotto dal Alfonso Signorini continuano a non rispettare le regole e glistati costretti a intervenire nuovamente all’interno della. Già lunedì Alfonso Signorini aveva letto il comunicato che annunciata la riduzione del budget. “Vi abbiamo detto che è fondamentale avere rispetto per il pubblico che vi segue da, nonostante questo il GF è stato costretto a richiamarvi più volte. Se non rispettate le regole, riduciamo il budget. Anche se mi sembra che sia molto puerile perché non parlo ai bambini di cinque anni”, aveva detto Alfonso Signorini durante l’ultima puntata in diretta del GF Vip 7. Glinuovamente intervenuti...

la Repubblica

Con l'apporto garantito dal toscano (che habissato il premio di mvp già ottenuto a Trento ... Obiettivo raggiunto per idi coach Anastasi che hanno condotto con autorità nei primi due set ......non è come sembra Ha il nome di una brava persona È chiaramente uguale a te Per icome te ... ti auguro buona fortuna con la mia sostituta Non so nemmeno cosa ti sia successo Seistrano che ... Molti like, pochi amici: la solitudine dei ragazzi nell'era dei social