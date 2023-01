(Di giovedì 12 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) –svela itivi die-per la spedizione “Pole to Pole”, lo straordinario viaggio che vedrà per la prima volta in assoluto un veicolo 100% elettricodei. L’avventuriero britannico Chris Ramsey, insiememoglie Julie, partirà il prossimo marzo dRegione Artica e guideràe-per oltre 27.000 chilometri attraverso America Settentrionale, Centrale e Meridionale, fino all’Antartico. Dai ghiacciai ai valichi montuosi fino alle vaste dune del deserto,e il suo equipaggio affronteranno i paesaggi più affascinanti, inesplorati ed estremi del pianeta, sfidando ...

Tiscali

L'avventuriero britannico Chris Ramsey, insieme alla moglie Julie, partirà il prossimo marzo dalla Regione Artica e guideràe - 4ORCE per oltre 27.000 chilometri attraverso America ...Non hanno trascurato niente. Neanche la più remota delle possibilità o delle situazioni è stata tralasciata. Nel corso degli ultimi tre anni, il(primo crossover 100% elettrico del produttore nipponico) è stata oggetto di accurati test di resistenza che l'hanno portata a compiere per cinque volte il giro del mondo . Oltre 200 mila ... Nissan Ariya e-4Orce si prepara alla conquista dei Poli ROMA - Nissan svela i preparativi di Ariya e-4ORCE per la spedizione "Pole to Pole", lo straordinario viaggio che vedrà per la prima volta in assoluto un veicolo 100% elettrico alla conquista dei Poli ...Sulla pista belga, le auto finaliste sono state provate per l'ultima volta dai giurati prima della scelta finale ...