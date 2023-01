Nina Zilli incinta | Fiorello e Biggio svelano la gravidanza e lei si infuria | ' Come vi siete permessi?'

Corriere della Sera

Alla fine la notizia è la più bella che potessero dare e il mood non poteva essere negativo. Ma, che ha confermato di essere in dolce attesa con il compagno Danti, un messaggio a Fiorello e Biggio l'ha voluto mandare. E il tono non è affatto ironico. I due avevano svelato il segreto ...e Danti , con un video annuncio su Instagram, hanno confermato che diventeranno presto genitori . Una dichiarazione forzata che probabilmente i due non avrebbero voluto fare al terzo mese ... Nina Zilli dopo lo spoiler di Fiorello e Biggio sulla sua gravidanza: «Poco rispetto» Alla fine la notizia è la più bella che potessero dare e il mood non poteva essere negativo. Ma Nina Zilli, che ha confermato di essere in dolce attesa con il compagno Danti, ...Nina Zilli si è fatta una risata ma, tra le righe, si può leggere una certa delusione per quanto è successo. Lei e Danti, il suo compagno, avrebbero preferito poter annunciare da soli la notizia della ...