Nina Zilli conferma la gravidanza ma è furiosa per lo spoiler da Fiorello

Corriere della Sera

A sorpresa,è stata anticipata da Fabrizio Biggio che ha così spoilerato e messo a tacere le voci di una presunta dolce attesa. La cantante di Piacenza è incinta e non ha preso bene l'anticipazione. In ...arrabbiata, con un post su Instagram, conferma lo spoiler di Fabrizio Biggio sulla sua gravidanza. "Lascio a voi i commenti qui sotto, potete ringraziare Biggio insieme a noi". E in un ... Nina Zilli dopo lo spoiler di Fiorello e Biggio sulla sua gravidanza: «Poco rispetto» La cantante 42enne conferma: aspetta il primo figlio dal compagno, il rapper e autore Danti Biggio e Mauro Casciari a Viva Rai 2 si erano lasciati sfuggire… Leggi ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...