Nikita perde la polvere da fata e lancia una bordata su Oriana | Sarah e Giaele

Leggi su biccy

(Di giovedì 12 gennaio 2023) In questi quattro mesi di GF Vip abbiamo vistodispensare buoni consigli agli altri gieffini, volare alto dopo le provocazioni ricevute, parlare di angeli, energie e luci, ma chi ha seguito il suo percorso ad Ex On The Beach e Pechino Express sapeva che dietro all’immagine da fatina c’era anche altro. La Pelizon in alcuni brevissimi momenti ha dato dimostrazione di essere una gieffina scaltra e di avere tutte le carte in regola per tenere testa ai suoi ‘nemici’. Dopo la puntata di lunedì scorso le cose sono cambiate, ladipare le sia stata rubata, perchéha deciso di vestire i panni di ‘evil queen’ (ovviamente è un modo di dire, prima che i suoi fan contattino il Codacons o la Postale). E questo suo lato più b!tchy devo dire che mi piace parecchio. Ieri infatti la modella triestina ha ...