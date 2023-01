Nella Chiesa ora Benedetto XVI è più forte di prima La visione di Delle Site

Leggi su formiche

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il ritorno alla casa del Padre diXVI, l’ultimo giorno del 2022, sabato 31 dicembre, ha colto imperiti milioni di credenti, e anche molti non credenti, le cui vite sono state segnate da un pontefice, un cardinale, un teologo, un pensatore che ha caratterizzato in modo importante la nostra epoca. Protagonista del Concilio Vaticano II, punto di riferimento teologico dello stesso Giovanni Paolo II nell’arco di un lungo pontificato durato un quarto di secolo, Joseph Ratzinger è stato poi il pontefice della condanna del relativismo (pastore tedesco, lo definì Il Manifesto) e del celebre discorso di Ratisbona, negli anni in cui nell’occidente e in Europa si è manifestata pienamente una crisi d’identità profonda, tanto per il fallimento del multiculturalismo, con l’assalto del terrorismo islamista fino al cuorenostre città, tanto per la fine ...