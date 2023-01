(Di giovedì 12 gennaio 2023) AGI - Come sbagliare un goal a porta vuota. Enrico Letta spiega così la giornata di eiri del Partito Democratico caratterizzata da quella sorta di psicodramma collettivo che èil confronto sulle regole. E sulonline in particolare. Un goal sbagliato perché, nel momento in cui "il governo mostrava le sue crepe" sulla vicenda delle accise sui carburanti, i dem non ne approfittavano per affondare il colpo, preferendo parlare di loro stessi, scontrandosi sulle modalità didelle primarie, fra chi vuole renderle più larghe possibili, anche ricorrendo alda remoto, e chi difende il 'marchio di fabbrica' del Partito Democratico, ovvero i gazebo e ilin presenza. Un confronto che va avanti per due giorni, da martedì mattina, che raggiunge livelli di tensione parossistici, tanto da ...

AGI - Agenzia Italia

Nel Pd è stato trovato l'accordo sul voto online Dopo uno scontro interno durato giorni e una direzione del partito più volte rinviata, il Pd ha evitato in extremis di spaccarsi in vista del Congresso, raggiungendo a fatica un compromesso sul regola ...L'obbligo di mascherina sui mezzi a lunga percorrenza, negli studi medici, negli ospedali e nelle case di cura, invece, resta in vigore ...