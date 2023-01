Nel mirino di Nordio pure il reato di tortura

la Repubblica

... ma non è più aggressiva se sei immunizzato' "Subito provvedimenti", parla il biologo che ha scoperto Kraken: perché preoccupa 'Discorso diverso - precisa Bassetti che mettei no - vax - ...Fibrillazionicentrodestra: Salvini e Meloni'Potrà recuperare solo con azioni concrete', continua Mannheimer che spiega come i dem non sono in grado di sfruttare a proprio favore le ... Calciomercato: Premier in versione Superlega, anche Vlahovic nel mirino Nordio alla Camera ha detto che il reato di tortura rimarrà, ma "difetta di tipicità" e quindi la norma potrebbe essere corretta.Era stato già accostato al Perugia la scorsa estate. Ora, il nome di Diego Stramaccioni (2001) torna di attualità. Il difensore ...