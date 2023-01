"Né alcol né droga". Qual è la verità sulle due sorelle investite dal treno

ilmattino.it

Siamo felici di apprendere che le indagini hanno escluso l'uso die di, così come hanno escluso il suicidio', commenta l'avvocato Roberto Senis del Foro di Cagliari al quale si è affidato ...I bimbi e la donna ricoverati con codice rosso, l'automobilista (negativo a) è stato rimesso in libertà dal giudice di Alessio Mannino P omeriggio di paura nel quartiere Talenti a Roma. ... Irpinia, due ventenni presi mentre guidavano sotto effetto di alcol e droga La Procura chiede di archiviare: dalla scatola nera del convoglio non è emerso nulla di irregolare. Giulia e Alessia non avevano bevuto né avevano fatto uso di droghe ...Le due sorelle furono investite da un treno la scorsa estate. Il pm ha chiesto l'archiviazione del fascicolo per omicidio colposo. Scagionato anche il macchinista ...