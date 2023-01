Napoli | Umberto Nappello ritrovato a 800km da casa

Vesuvio Live

Oggi gli prometto che se viene io torno a vivere con lui a'. Poco dopo la bella notizia:è stato ritrovato . I familiari sarebbero stati avvertiti dalle forze dell'ordine di averlo ...Controllate, in questi giorni, le zone di Corso, Corso Novara, Porta Nolana e della ... per uno dei due, l'omesso rispetto del divieto di allontanamento dal Comune di Mugnano di. ... Ritrovato Umberto Nappello, il ragazzo scomparso da Napoli È stato ritrovato Umberto Nappello, il napoletano di 31 anni sparito dallo scorso 29 dicembre. Si temeva un caso di lupara bianca e invece l'uomo risulta ricoverato in ...È stato ritrovato a Lecco Umberto Nappello, il 31enne scomparso da Napoli il 29 dicembre scorso; era ricoverato in ospedale senza documenti ...