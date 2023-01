Napoli | stop di due mesi alle trasferte per i tifosi azzurri

(Di giovedì 12 gennaio 2023), in arrivo loper iDopo gli scontri avvenuti domenica scorso tra gli ultras die Roma, sono … L'articolo proviene da Forz.net.

Corriere dello Sport

Lo stabilità oggi il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Lopotrebbe essere esteso a due mesi. As29/10/2022 - campionato di calcio serie A /- Sassuolo / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: tifosiVerso il divieto di ...Nella 'Determinazione' dell'Onms viene ribadito che- Juventus è una partita connotata da 'elevati profili di rischio' e che, quindi, ci sarà un sensibile rafforzamento dei controlli sui ... Scontri A1, verso lo stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Napoli Quali saranno le decisioni dopo gli scontri di domenica sull'A1 tra ultras di Napoli e Roma L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Il Casms ha due strade a disposizione: vietare a roman ...Denzel Dumfries (nella foto) può lasciare l’Inter già in questa finestra di mercato visto l’interesse di Chelsea e Manchester United. Il club nerazzurro ...