Napoli | pochi cambi contro la Juventus Spalletti ritrova Rrahmani

Sky Sport

Un rischio che poi si è concretizzato domenica scorsa quando il Milan avanti 2 - 0 si è fatto rimontare dalla Roma in casa dilapidando quasi del tutto quanto ripreso algiorni prima, ...Ilha la chance di dare un segnale pesante , non alla Juve, a tutta la Serie A, ovviamente ". Noi siamo indietro sullo scouting, lo sanno fare inin Italia ". Quindi il giornalista ha ... Napoli-Juventus, da Estigarribia a Volpecina: hanno segnato anche loro. Te lo ricordavi Nel giro di una settimana alla memoria del pugile editore Tullio Pironti è stato prima assestato un montante violento, poi è stato concesso un riconoscimento di grande ...C'era grande attesa per Real-Valencia, Ancelotti contro Gattuso in panchina. Il saluto tra i due è stato freddo ...