Napoli | Osimhen davanti a tutti | prova del 9 contro la Juve

(Di giovedì 12 gennaio 2023)

... per tutto quello che sta facendo e per il modo in cui lo sta facendo, la formazione delper la grande sfida di domani con la Juve partirà dalla legge del 9:, innanzitutto. Victor il ...Il vantaggio di +7 e' un bel gruzzolo per ildominatore, col migliore attacco e unscatenato e capocannoniere con 10 gol. Ma di fronte c'è il bunker allestito da Allegri, migliore ... Batistuta: "Scudetto Lo merita il Napoli. Un consiglio a Osimhen..." Alla vigilia di Napoli-Juventus viene fuori un retroscena che riguarda Kvaratskhelia, uno dei protagonisti annunciati della sfida al Maradona ...Napoli-Juventus è il big match che apre il programma della 18esima giornata di Serie A 2022-23, la penultima del girone di andata. La sfida è in programma venerdì 13 gennaio al Maradona con calcio d'i ...