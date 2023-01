Napoli Lo accoltella e lo lascia a terra in una pozza di sangue | arrestato 16enne

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tragedia sfiorata a Scampia dove unè statoto al culmine di una lite. I fatti sono accaduti nella serata di ieri, mercoledì 11 gennaio, in via Hugo Pratt. I poliziotti, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti sul posto dopo una segnalazione. Scampia, lite sfocia nelto 3 volte L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Ha confessato, si è detto amareggiato per quanto accaduto a Scampia, alla periferia di Napoli. E ha fatto ritrovare anche il coltello con il quale aveva aggredito il proprio coetaneo. Ora è accusato di tentato omicidio, dopo aver colpito tre volte, con tre coltellate, un ragazzino della stessa età. Erano le 19.30 di giovedì scorso quando l'episodio si è verificato. Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato gravemente a Scampia, periferia settentrionale di Napoli, da un coetaneo che si è costituito poche ore dopo alla polizia.