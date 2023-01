Napoli-Juventus | novità “decisiva” sulle condizioni di Kim | le ultime

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 12 gennaio 2023) L’uscita dal campo di Kim Minjae al termine del primo tempo di Sampdoria–non è stata accolta con molto favore dai tifosi. Già durante il secondo tempo il nome del difensore coreano era andato in tendeza sui social, per la preoccupazione di un infortunio per il centrale ex Fenerbahçe. Poi era stato spiegato che Kim soffre di un problemino al polpaccio e che, per precauzione, si era deciso di sostituirlo per evitare ricadute o problemi più seri. Kim(Getty Images), Kim titolare: ecco chi gioca in difesa Kim ci sarà in? Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, sì. Ile Luciano Spalletti possono contare sul pieno recupero di Kim Minjae che guiderà la difesa degli azzurri ...