Napoli-Juventus | le probabili formazioni | rientrano Rrahmani e Zielinski Milik dall’inizio

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ledi, big match che andrà in scena domani sera al Diego Armando Maradona L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Tuttosport

La programmazione della 18giornata Venerdì 13 gennaio Ore 18.30:su ZONA DAZN " [Doveri] Sabato 14 gennaio Ore 15.00: Cremonese - Monza su ZONA DAZN " [Massa] Ore 18.00: Lecce - ......ha condiviso un comunicato sul comportamento che i tifosi dovranno tenere in vista del match di domani contro la Juve. IL COMUNICATO - In occasione della gara di Campionato contro la, ... Napoli-Juve, nessun divieto di trasferta: la decisione su controlli e filtraggio dei tifosi bianconeri Cristiano Corbo, giornalista de Il Bianconero, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 durante CN24 Live: "La base di partenza della Juve è il 3-5-2, il modulo che ha svoltato. Danilo, Bremer e Alex ...In questo video troverete i consigli sulla super sfida tra la squadra di Spalletti e la Juve di Allegri. Su Corrieredellosport.fun puoi vincere fantastici premi!