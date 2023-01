Napoli-Juventus | l’allenamento di rifinitura degli azzurri a Castel Volturno

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center di. Seduta diper glipreparano il match contro lain programma allo Stadio Maradona domani alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Chiusura con svolgimento di gioco su palle inattive. Tutti a disposizione per Luciano Spalletti che ha l’imbarazzo della scelta per la formazione iniziale. Mario Rui e Zielinski sono in vantaggio nei ballottaggi con, rispettivamente, Olivera ed Elmas. In attacco conferme per il tridente composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.