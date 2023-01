Napoli-Juventus | il Maradona sarà sold out | incasso record | le cifre

(Di giovedì 12 gennaio 2023)la partita delle partite. Il primo incontro stagionale tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri avverrà al ‘‘ e potrà dire moltissimo dal punto di vista della preparazione delle due squadre e delle rispettive ambizioni. Vincere, per il, significherebbe distanziarsi ancora di più dai bianconeri e mettere un bollino gigante sul campionato per segnalare chi siano i favoriti. Un +3 in classifica, per la, significherebbe andare a rosicchiare un pezzo di classifica e riaprire definitivamente i discorsi Scudetto, aiutando, forse, anche il Milan nella ricorsa.out al: esauriti i biglietti, ...

Tuttosport

Venerdì sera lo scontro al vertice della classifica. Spalletti conferma il tridente che ha battuto la Sampdoria, tornano dal 1' Rrahmani e Zielinski. Allegri con la difesa brasiliana e Paredes regista.Negli ultimi anni a scrivere il loro nome sul tabellino sono stati campioni come Maradona, Higuain e Insigne o Zidane, Del Piero e Platini. Ma scorrendo le sfide tradegli ultimi 40 anni si scoprono, anzi riscoprono, anche delle vere e proprie chicche. Calciatori che hanno fatto gol e la storia di questo duello ma che magari avevate dimenticato. ... Napoli-Juve, nessun divieto di trasferta: la decisione su controlli e filtraggio dei tifosi bianconeri Il Corriere del Mezzogiorno ha svelato come Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, stia caricando i suoi in vista del match contro la Juventus: "Napoli-Juventus, quando s’avvicina il giro di boa de ...Stando a quanto riporta l’edizione odierna de “La Repubblica”, lo stadio ‘Maradona’ sarà completamente sold out per la gara di venerdì tra Napoli e Juventus. “Sulle tribune saranno dunque quasi in 60 ...