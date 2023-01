Napoli-Juventus | duello sul mercato | piace Holm dello Spezia

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Non solo in campo, la sfida trac’è anche sulvisto che entrambe le squadre starebbero seguendoNon solo in campo, la sfida trac’è anche sulvisto che entrambe le squadre starebbero seguendo. Secondo quanto riportato da Repubblica, azzurri e bianconeri sarebbero interessate all’esterno svedese. L'articolo proviene da Calcio News 24.