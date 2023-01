Napoli-Juventus domani in tv | canale | orario e streaming Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tutto pronto per un big match Scudetto da brividi. Ilospita lain occasione dell’anticipo del venerdì della diciottesima giornata di. Le due squadre scenderanno in campo, venerdì 13 gennaio, alle 20:45 per contendersi tre punti: capolista contro seconda, con un distacco di sette punti e il terzo incomodo Milan spettatore interessato. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti. SportFace.