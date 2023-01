Napoli-Juventus | 18a di Serie A | dove vedere diretta TV e streaming

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il countdown è ormai giunto al termine, manca un solo giorno all’attesissima super sfida diA che vedrà appassionati e tifosi collegarsi da ogni parte del mondo. Il match in questione è, che aprirà la 18esima giornata di campionato in programma domani 13 gennaio presso lo Stadio Diego Armando Maradona e con fischio d’inizio previsto alle ore 20.45. Si tratta di una storica ed importante rivalità tra le due compagini, che regalerà sicuramente tanti gol e spettacolo in questa che possiamo definire “sfida-scudetto”. Andiamo ainsieme quali sono le ultime notizie, le probabili formazioni elaTV edi questo delicatissimo match. Chi trariuscirà ...

Tuttosport

Tra i compagni di squadra, anche l'ex capitano delLorenzo Insigne e l'ex attaccante dellaFederico Bernadeschi . Lo stipendio di 'Mimmo' (il suo soprannome, ndr.) non ha nulla a che ...- L'attenzione delle forze dell'ordine è catalizzata sul big match. Non ci sarà alcun divieto di trasferta come deciso al vertice di ieri tra il capo del Viminale, il ministro dello Sport ed i vertici della Lega calcio e ... Napoli-Juve, nessun divieto di trasferta: la decisione su controlli e filtraggio dei tifosi bianconeri A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuta Carolina Morace, allenatrice: “Napoli-Juventus non è più importante per il Napoli, ma esattamente il contrario! Se il Napol ...Ad oggi, il superfavorito per la vittoria dello scudetto è sempre il Napoli di Spalletti, che per ora non sembra avere rivali, quotato a 1.50. A seguire il Milan a 6.50 e poi Inter e Juventus a 7.50, ...