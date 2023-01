Napoli-Juve | Ugolini | “Ballottaggio Mario Rui-Olivera? Ecco chi giocherà”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Massimoritiene che iniltraRui e Mathiassarà vinto dal portoghese Diversi ballottaggi caratterizzano la vigilia della super sfida trantus allo stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta. In tanti si chiedono quale sarà la squadra che Luciano Spalletti schiererà dal primo minuto. A tal proposito il giornalista della redazione sportiva di SKY, Massimo, si è espresso sulle decisioni del trainer toscano nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulla emittente Radio Kiss Kiss: “Il sudcoreano Kim sta bene, non ha alcun problema di carattere muscolare e sarà regolarmente in campo”. Per...