Napoli-Juve | Spalletti | “Allegri deve puntare a scudetto e Champions”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Come dice, ilha più da perdere rispetto alla? Capisco che persia conveniente passare da comprimario, ma per unasempre imbottita di campioni è impossibile nascondersi dal ruolo di favorita, certi investimenti si ripagano solo giocando pere vittoria”. Lo dice l’allenatore delLucianoalla vigilia del big match contro lantus allo stadio ‘Maradona’. “E’ inutile mettersi il cappello o la barba finta, non c’è quarto posto che soddisfi lantus”, aggiunge il tecnico di Certaldo in conferenza stampa.ha definito“il più bravo ad insegnare e ad allenare”. “Lui è ...