“Napoli-Juve | Quando lo Scudetto si Gioca tra Sarri | Allegri | Zaza | Higuain e Koulibaly”

Tuttosport

Rientri imminenti, come li ha definiti il tecnico, ma la situazione per la gara con ilresta comunque di emergenza. Danilo - "Danilo sta facendo bene come stanno facendo bene gli altri. L'...... che porta i giocatori a vincere contro ile poi a fare prestazioni discutibili come quelle ... L'exe Chelsea pretende investimenti pesanti e, nel caso gli Spurs non possano accontentarlo, l'... Napoli-Juve, nessun divieto di trasferta: la decisione su controlli e filtraggio dei tifosi bianconeri NAPOLI (ITALPRESS) – “Capisco che per Allegri sia conveniente camuffarsi da comprimari ma per una Juve sempre imbottita di campioni è impossibile nascondersi dal ruolo di favorita. D’altronde certi in ...Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni.