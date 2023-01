Napoli - Juve | la storia d' Italia va nel pallone - Sport - quotidiano net

Tuttosport

Domani torna una rivalità che tocca due secoli, dagli emigranti operai al calcio - champagne di Maradona e Platini: non è mai solo ...... Mario Rui Domani sera allo stadio Diego Armando Maradona si giocherà- Juventus . Il Corriere dello Sport prova a ipotizzare quale sarà la formazione che Luciano Spalletti deciderà di mettere ... Napoli-Juve, nessun divieto di trasferta: la decisione su controlli e filtraggio dei tifosi bianconeri Il Corriere del Mezzogiorno ha svelato come Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, stia caricando i suoi in vista del match contro la Juventus: "Napoli-Juventus, quando s’avvicina il giro di boa de ...Stando a quanto riporta “La Repubblica”, lo stadio ‘Maradona’ sarà completamente sold out per la gara di venerdì tra Napoli e Juventus.