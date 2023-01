Napoli-Juve | botta e risposta Allegri-Spalletti | “Sei buffo” “No | sei più bravo tu!” 

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiè già cominciata, almeno 24 ore, davanti a microfoni e telecamere. Le due conferenze stampa dei due allenatori hanno arricchito la sfida di ulteriore pepe, con und’altri tempi. Nessuna indicazione sulle due formazioni di partenza, pochi spunti in merito allo sviluppo del gioco, ma il tentativo di dribblare il ruolo di favorita della sfida. Massimilianoe Lucianosono due allenatori che non le mandano mai a dire. Due genuini, due uomini di campo che però hanno un approccio al lavoro ed una mentalità diversa. Il primo, toscano di Livorno, bada soprattutto alla concretezza, la massima esaltazione del concetto del “corto muso” sublimata dalle otto vittorie consecutive senza subire gol. Il secondo, toscano di ...

Tuttosport

E INOLTRE- Juventus, Ciro Ferrara: 'Lanon ti fa giocare bene. Spalletti..'. Il video di Affaritaliani.it Iscriviti alla newsletterAllegri ha detto che la partita è più importante per ilche per la: window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")}):document.addEventListener("... Napoli-Juve, nessun divieto di trasferta: la decisione su controlli e filtraggio dei tifosi bianconeri Intervistato da Numero Diez, il giornalista Mario Giunta presenta così Napoli-Juventus: “Sono un forte sostenitore di Massimiliano Allegri. Nel calcio purtroppo, oppure no, dipende dal tipo di ...Nulla cambierà, invece, per quanto riguarda il piano sicurezza in vista di Napoli-Juventus di domani, partita considerata “ad alto rischio”. La Questura partenopea aveva già provveduto a incrementare ...