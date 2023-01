Napoli | il nuovo acquisto Bereszynski | Un onore vestire la maglia azzurra

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “Sono felicissimo di essere al, per me è unla”. Lo ha detto il difensore Bartoszai microfoni di Radio Kiss Kiss raccontando i suoi primi giorni dopo il trasferimento dalla Sampdoria. “Quando mi ha chiamato la societàsono stato sorpreso ma anche molto contento. E’ una bellissima notizia sapere che un Club così prestigioso si interessi a me, gioco nel gruppo che reputo tra i più forti d’Italia – ha raccontato il calciatore polacco – Lo spogliatoio mi ha accolto benissimo, ci sono bravissimi ragazzi e campioni disponibili e umili. Sono qui soprattutto per crescere e imparare ancora cose nuove per migliorare la mia qualità. Spalletti? Mi ha spiegato subito i primi dettami tattici perchè venivo da un altro schema di ...