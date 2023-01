“Nano topo di fogna” Le chat contro Messi | altro scandalo nel calcio

Leggi su iltempo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Leoe Gerard Piqué i più bersagliati, ma non solo. Fa rumore sulla stampa spagnola la pubblicazione delleWhatsapp fra i membri del vecchio consiglio d'amministrazione del Barcellona, dove piovono gli insulti nei confronti del fuoriclasse argentino. A uscirne peggio di tutti Roman Gomez Ponti, all'epoca a capo dei servizi legali del Barça, furioso per la fuga di notizie sul contratto offerto a. È il 31 gennaio 2021 e in un messaggio rivolto al presidente Josep Bartomeu, Gomez Ponti definiscedi», accusandolo di imporre acquisti e rinnovi, oltre una serie di «ricatti e maleducazione che il club e noi che lavoriamo abbiamo subito da questopompato di ormoni che deve la vita al Barca... E quando le cose vanno male (il riferimento ...