(Di giovedì 12 gennaio 2023) 'di', '', in riferimento a Leo. 'Figlio di puttana', per Gerard. No, non sonopronunciati sui social da anonimi leoni da tastiera. Sono epiteti apparsi ...

'Topo di fogna', '', in riferimento a Leo Messi. 'Figlio di puttana', per Gerard Piqué. No, non sono insulti pronunciati sui social da anonimi leoni da tastiera. Sono epiteti apparsi in messaggi, email ... "Nano ormonizzato", "Topo di fogna": dalle carte del Barçagate insulti dei dirigenti a Messi e Piqué El Periodico pubblica il contenuto di email, messaggi e whatsapp contro i due: dalle strategie per la riduzione del monte ingaggi ai leak alla stampa sui contratti dei due, la dirigenza catalana usa e ...