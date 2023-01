(Di giovedì 12 gennaio 2023) Per il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, pagare 25 euro peragli Uffizi sarebbe in linea con i prezzi degli altrieuropei. Le tariffe in verità sono più basse

WIRED Italia

... l'assemblea non si terrà, una mossa che sposta in avanti la seconda Ipo di Ferretti in. ... come linea aggiuntiva, l'offerta a brand,e privati anche di servizi relativi al settore , tra ...Ricca esposizione di presepi ed opere d'arte ispirati al tema della Natività, provenienti da, ... Un emozionante appuntamento per la prima volta in: preistoria e magia, con la produzione ... Musei d'Europa, quanto costa entrare nei più importanti I musei italiani sono trai più cari d'Europa. Addirittura a Parigi costano meno, mentre a Londra sono proprio gratuiti .../10 IPA/Fotogramma Visitare gli Uffizi di Firenze in alta stagione, a partire dai prossimi mesi, diventerà un po’ più costoso. Il prezzo del biglietto, dal prossimo 1° marzo, passerà dagli attuali 20 ...