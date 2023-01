Muore Jeff Beck | pioniere del rock | aveva 78 anni

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Lutto nel mondo della musica: è morto, storico chitarrista che con la sua musica e la sua tecnica ha influenzato intere generazioni di chitarristi. Ci lascia all’età di 78dopo “aver contratto improvvisamente la meningite batterica” secondo quanto riporta il suo staff su Instagram, sottolineando che “la sua famiglia chiede privacy mentre elabora questa tremenda perdita”.era facilmente riconoscibile come uno dei più grandi chitarristi di sempre; era nel Pantheon deldella fine degli’60 che includeva Eric Clapton, Jimmy Page e Jimi Hendrix.ha vinto otto Grammy Awards ed è stato inserito due volte nellaand Roll Hall of Fame: una volta con gli Yardbirds nel 1992 e un’altra come artista ...

