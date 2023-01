Mountain bike | il 2023 incomincia nel segno dell’Mtb Lissone – GALLERY

PIANETAMOUNTAINBIKE.IT

Camping Al Plan - Dolomites è il luogo perfetto per una pausa dinamica, dove praticare trekking, equitazione,, arrampicata, tour in segway e teleferica... ma anche discese libere, sci ...sia per le Muscolari che E -'. 'Da sempre apprezzata e soprattutto curata e gestita dal famoso trail builder Italiano, Pippo Marini, la terza tappa arriva a Montecreto il 27 agosto in provincia ... LE NUOVE SCOTT MTB ULTIMATE RC 2023, IL TOP DI GAMMA DEL CROSS COUNTRY Dal 1973 fiore all’occhiello del mondo del ciclismo, quest’anno la 25ª edizione della Nove Fossi di Nicoletta Paciarotti Cingoli, 12 gennaio 2023 – Era il 1973 quando un gruppo di amici, uniti dalla p ...Il Gruppo ciclistico Matelica continua a prediligere il fuoristrada. Dopo i funambolismi in sella alla mountain bike, ecco il ciclocross. Soprattutto quello dell’Adriatico Tour interregionale. Il cost ...