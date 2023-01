Motori termici alimentati a idrogeno | soluzione per le emissioni zero?

Virgilio Motori

E se l'elettrificazione procede a passi spediti - tutti i prossimisaranno comunque dotati di soluzioni mild - hybrid - l'attenzione è anche sulle prospettive aperte dalle ......2 kWh (230V) e al rendimento della trasmissione, offre fino all'80% del tempo di guida in città in modalità 100% elettrica e un ottimo risparmio dei consumi , fino al 40% rispetto ai... Stop motori termici nel 2035: le parole di Giorgia Meloni Sono in molti ad indicare i motori ad idrogeno come la soluzione che ci permetterebbe realmente di abbattere le emissioni dei veicoli. Ma a che punto è veramente questa tecnologia E dove si potrà arr ..."Giorgia Meloni aveva più volte, quando era all’opposizione, chiesto la riduzione delle accise. Da premier le ha aumentate..." - dal blog di M. Pomini ...