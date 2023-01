Morto l’avvocato Roberto Ruggiero | era il preferito dai vip | malore al ristorante a Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Eradai vip, ma non solo., 80 anni, èieri nel primo pomeriggio a, stroncato da unimprovviso subito dopo aver pranzato. Il legale era andato a pranzo in unnel quartiere Prati. In tanti lo hanno voluto ricordare e del resto le cronache ci parlano di rapporti che andavano ben oltre quello di legale-cliente, quanto piuttosto in propri legami di amicizia. Chi eraMa chi eraera nato a Molfetta nel 1942 e aveva 80 anni come detto. Testimonianze dirette lo dipingono come un uomo affabile e un grande narratore di aneddoti. Molti, chiaramente, riferiti ai ...