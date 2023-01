Morto Jeff Beck | la leggenda del rock uccisa dalla meningite

Agenzia ANSA

Beck, uno dei più grandi chitarristi rock di tutti i tempi, èall'età di 78 anni. Il musicista è deceduto martedì 10 gennaio a causa di una forma letale di meningite batterica. La notizia è ...NEW YORK. Il leggendario chitarrista rockBeck, che di recente aveva inciso un album con Johnny Depp, èa 78 anni per una forma letale di meningite batterica. "Per conto della famiglia è con grande dolore che annunciamo la ... Morto Jeff Beck, leggendario chitarrista rock - Ultima Ora Fu tra i chitarristi rock più influenti degli anni Sessanta e Settanta. E’ morto il britannico Jeff Beck, tra i chitarristi rock più influenti degli anni Sessanta e Settanta. Aveva 78 anni. Beck, vinc ...È morto a 78 anni, stroncato da una forma di meningite batterica, il leggendario chitarrista Jeff Beck. La notizia è stata diffusa tramite i profili social ufficiali del musicista britannico direttame ...