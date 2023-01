la Repubblica

Beck è morto a 78 anni, in un ospedale nel Surrey, in Inghilterra, dove era nato e dove viveva. Secondo quanto riferito dal suo ufficio stampa la causa della scomparsa è meningite batterica. Beck, uno dei più grandi chitarristi rock di tutti i tempi, è morto all'età di 78 anni. Il musicista è deceduto martedì 10 gennaio a causa di una forma letale di meningite batterica. La notizia è ... Morto Jeff Beck. Il pionere della chitarra rock aveva 78 anni Nel 2015, la rivista Rolling Stone ha classificato Beck come il quinto più grande chitarrista di tutti i tempi, un posto avanti dell'icona del blues B.B. King ...